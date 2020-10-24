- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Artvin'de 2 gündür kayıp olarak aranan yaşlı adam ölü bulundu
Artvin'de 2 gündür kayıp olarak aranan yaşlı adam ölü bulundu
81 yaşındaki Muhittin Sönmez'in kayalık alandan yuvarlandığı tespit edildi. Ekipler, Sönmez'in cansız bedenine ulaştı.
- AA
- 24.10.2020 - 14:05
Artvin'in Yusufeli ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan kişinin cesedi bulundu.
Yağcılar köyünde 2 gün önce ormana giden 81 yaşındaki Muhittin Sönmez, eve dönmeyince ailesi durumu jandarmaya bildirdi.
CESEDİNE ULAŞILDI
Jandarma ve AFAD ekipleri, köylülerin de katılımıyla sürdürülen arama kurtarma çalışmaları neticesinde köyün yakınlarında Sönmez'in cesedine ulaştı.
KAYALIK ALANDAN YUVARLANDIĞI BELİRLENDİ
Kayalık alandan yuvarlandığı tespit edilen Sönmez'in cenazesi, otopsi için Artvin Adli Tıp Kurumuna gönderildi.