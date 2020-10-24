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    Artvin'de 2 gündür kayıp olarak aranan yaşlı adam ölü bulundu

    81 yaşındaki Muhittin Sönmez'in kayalık alandan yuvarlandığı tespit edildi. Ekipler, Sönmez'in cansız bedenine ulaştı.
    • AA
    • 24.10.2020 - 14:05
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    Artvin'de 2 gündür kayıp olarak aranan yaşlı adam ölü bulundu

    Artvin'in Yusufeli ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan kişinin cesedi bulundu.

    Yağcılar köyünde 2 gün önce ormana giden 81 yaşındaki Muhittin Sönmez, eve dönmeyince ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

    CESEDİNE ULAŞILDI

    Jandarma ve AFAD ekipleri, köylülerin de katılımıyla sürdürülen arama kurtarma çalışmaları neticesinde köyün yakınlarında Sönmez'in cesedine ulaştı.

    KAYALIK ALANDAN YUVARLANDIĞI BELİRLENDİ

    Kayalık alandan yuvarlandığı tespit edilen Sönmez'in cenazesi, otopsi için Artvin Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

    Artvin de 2 gündür kayıp olarak aranan yaşlı adam ölü bulundu #1

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