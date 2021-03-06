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    Artvin'de 5 ev, alevlere teslim oldu

    Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki ev ve ahırlara zarar verdi.
    • AA
    • 06.03.2021 - 15:42
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    Artvin'de 5 ev, alevlere teslim oldu

    Artvin'in Şavşat ilçesinde çıkan yangında evler küle döndü.

    İlçeye bağlı Erikli köyünde Bayram Sütçü'ye ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    ÇEVREDEKİ EVLERE SIÇRADI

    Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki ev ve ahırlara da sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonrası kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sürdürüldü.

    ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKTIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

    Bölgede incelemelerde bulunan Şavşat Kaymakamı Onur Özaydın, elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında can kaybı yaşanmadığını söyledi.

    Yangında 5 evin kullanılmaz hale geldiğini aktaran Özaydın, "Yangın meydana gelen evlerden 4'ü boştu. Bu evlerin sakinleri yazları buraya gelip yaşıyor. Sadece 1 evde yaşayan vatandaşlarımız var. Yangında, 5 ev ve 5 ahır kullanılmaz hale geldi. Şükürler olsun ki herhangi bir can kaybımız yok." ifadelerini kullandı.

    Artvin de 5 ev, alevlere teslim oldu #1

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