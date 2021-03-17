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    Artvin’de 50’ye yakın ev alevlere teslim oldu

    Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde bir evde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki evlere sıçradı.
    • DHA
    • 17.03.2021 - 15:47
    • Güncelleme : 17.03.2021 - 16:01
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    Artvin’de 50’ye yakın ev alevlere teslim oldu

    Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde öğle saatlerinde ahşap bir evde yangın çıktı.

    Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak çevredeki evlere de sıçradı. İhbar üzerine köye, belediyeye ait itfaiye ekipleri ile Orman Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    EKİPLER YANGINI KONTROL ALTINA ALMAYA ÇALIŞIYOR

    Alevlerin 50'ye yakın eve sıçradığı yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Ekipler, alevlerin diğer evlere de sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.

    Artvin'in Yusufeli ilçesinde yangın

    "BÜYÜK BİR FELAKET YAŞANIYOR"

    Dereiçi Köyü Muhtarı Sabri Duman, “Köyümüzde büyük bir felaket yaşanıyor. Şu ana kadar 50’ye yakın ev alev aldı. Ekipler müdahale ediyor” dedi.

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