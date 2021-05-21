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    Artvin'de ayı saldırısına uğrayan adamı, köpeği kurtardı

    Baraj gölünde köpeğiyle birlikte balık tutmaya giden Atif Topçu, ayı saldırısından köpeği ‘Pars’ sayesinden kurtuldu.
    • İHA
    • 21.05.2021 - 09:07
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    Artvin'de ayı saldırısına uğrayan adamı, köpeği kurtardı

    Artvin’de avcılık sporuyla uğraşan 40 yaşındaki Atıf Topçu, Çoruh nehri üzerinde bulunan baraj gölüne ‘Pars’ isimli avcı köpeğiyle birlikte balık tutmaya gitti.

    Baraj gölüne oltasını atarak beklemeye başlayan Topçu, köpeği Pars’ın etrafta bir şey fark ettiğini gördü.

    AYIYI FARK EDİNCE PANİK YAŞADI

    Dikkatli bakınca bir boz ayının üzerlerine geldiğini fark eden Topçu, kendisinden başka kimsenin bulunmadığı bölgede kısa süreli bir panik yaşadı.

    Köpek ayının üzerine koşarak bölgeden uzaklaştırmayı başarırken, o anlar Atıf Topçu'nun cep telefonu kamerasına yansıdı.

    "KÖPEĞİM HAYATIMI KURTARDI"

    "Yanımda köpeğin olmaması hayatını kurtardı" diyen Topçu, “Etraf sakindi kimseler yoktu. Yanımda kendimi savunacağım hiçbir şey bulunmuyordu. 3 yıldır baktığım ‘Pars’ isimli köpeğim hayatımı kurtardı.” dedi.

    Artvin de ayı saldırısına uğrayan adamı, köpeği kurtardı #1

    Artvin de ayı saldırısına uğrayan adamı, köpeği kurtardı #2

    Artvin de ayı saldırısına uğrayan adamı, köpeği kurtardı #3

    Artvin de ayı saldırısına uğrayan adamı, köpeği kurtardı #4

    Artvin de ayı saldırısına uğrayan adamı, köpeği kurtardı #5

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