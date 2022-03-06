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    Artvin'de bacağından vurulan adamın feryadı mahalleyi inletti

    Borçka ilçesinde husumetlisi ile kavgaya tutuşan taksici, bacağından vuruldu. Acılar içerisinde kıvranan adamın sesini duyan mahalleli yardıma koştu.
    • İHA
    • 06.03.2022 - 13:43
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    Artvin'de bacağından vurulan adamın feryadı mahalleyi inletti

    Artvin'de gece saatlerinde çığlıklarla feryat eden adamın sesi mahalleliyi ayağa kaldırdı.

    Borçka ilçesinde bulunan taksici H.D isimli şahıs, dün gece saatlerinde bir kişiyle tartışmaya başladı.

    Aralarında husumet bulunduğu bilinen ikilinin tartışması giderek alevlenerek kavgaya döndü.

    BACAĞINDAN VURULDU

    İyice kızışan olayda, H.D. bacağından vurularak kanlar içerisinde yere yığıldı.

    FERYANI MAHALLEYİ AYAĞA KALDIRDI

    H.D.'nin acılar içinde kıvranışının feryadı ise mahalleyi inletti.

    Feryatla korku dolu anlar yaşayan mahalleli, H.D.'nin yardımına koşup hastaneye kaldırdı.

    Artvin de bacağından vurulan adamın feryadı mahalleyi inletti #1

    Artvin de bacağından vurulan adamın feryadı mahalleyi inletti #2


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