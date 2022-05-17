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Artvin'de bisikletli, karşıya geçen yayaya çarptı
Yaşlı bir adamın karşıdan karşıya geçmek istediği sırada bisikletiyle gelen genç kız, yaşlı adamı yere düşürdü. Yaralanan bisikletli ve yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.
- 17.05.2022 - 15:02
- Güncelleme : 17.05.2022 - 15:30
Artvin’de yaşayan 15 yaşındaki Kübra Keskin, bisikletiyle İnönü Caddesi üzerinde seyir halinde ilerledi.
Genç kızın kullandığı bisiklet, ilerlediği sırada yolun karşısında geçmeye çalışan 74 yaşındaki Salih İnce’ye çarptı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
İHA'nın aktardığı habere göre çarpmanın etkisiyle yaşlı adam ve bisikletli kız yere düştü. Etrafta bulunanların 112 Acil servis ekiplerine haber vermesi üzerine yaralı Salih İnce ve Kübra Keskin, Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Artvin'de bisikletli, karşıya geçen yayaya çarptı VİDEO