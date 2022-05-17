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    Artvin'de bisikletli, karşıya geçen yayaya çarptı

    Yaşlı bir adamın karşıdan karşıya geçmek istediği sırada bisikletiyle gelen genç kız, yaşlı adamı yere düşürdü. Yaralanan bisikletli ve yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.
    • 17.05.2022 - 15:02
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 15:30
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    Artvin'de bisikletli, karşıya geçen yayaya çarptı

    Artvin’de yaşayan 15 yaşındaki Kübra Keskin, bisikletiyle İnönü Caddesi üzerinde seyir halinde ilerledi.

    Genç kızın kullandığı bisiklet, ilerlediği sırada yolun karşısında geçmeye çalışan 74 yaşındaki Salih İnce’ye çarptı.

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    İHA'nın aktardığı habere göre çarpmanın etkisiyle yaşlı adam ve bisikletli kız yere düştü. Etrafta bulunanların 112 Acil servis ekiplerine haber vermesi üzerine yaralı Salih İnce ve Kübra Keskin, Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Artvin'de bisikletli, karşıya geçen yayaya çarptı VİDEO


    Artvin de bisikletli, karşıya geçen yayaya çarptı #1

    Artvin de bisikletli, karşıya geçen yayaya çarptı #2


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