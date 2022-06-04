Petrol
121.08
2.95%
Euro
17.5968
-0.58%
Dolar
16.4143
-0.24%
Altın
977.22
-1.19%
Borsa
2601
0.00%
Bitcoin
495.545
0.99%
BTXN Coin
12.89
7.68%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Artvin'de boğanın saldırdığı şahıs hastanelik oldu

    Hızır Sert isimli vatandaş kendisine saldıran boğa yüzünden hastanelik olurken yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 04.06.2022 - 17:58
    • Güncelleme : 04.06.2022 - 18:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Artvin'de boğanın saldırdığı şahıs hastanelik oldu

    Artvin ve ilçelerinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri düzenleniyor.

    Esnaflık yapan, aynı zamanda uzun yıllardır boğacılıkla uğraşan 38 yaşındaki Hızır Sert'e boğa saldırdı.

    İHA'nın haberine göre; 2-3 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan Kafkasör Boğa Güreşleri Festivalinde baş kategorisinde güreşecek olan 800 kilogramlık 'Mosso' isimli boğasını güreşlere hazırlayan Sert, boğasının saldırısı sonrası hastanelik oldu.

    Tedavi altına alındı

    Boynuz darbeleriyle yere yığılan Sert, boğanı uzaklaşmasıyla kurtulurken, aldığı boynuz darbeleriyle yaralanan Sert, Artvin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

    Artvin'de boğanın saldırdığı şahıs hastanelik oldu VİDEO

    Sağlık durumu iyi

    Boğanın sahibinin durumu iyi olduğu öğrenilirken, yaşanan olay ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Artvin de boğanın saldırdığı şahıs hastanelik oldu #1

    Artvin de boğanın saldırdığı şahıs hastanelik oldu #2


    İlginizi Çekebilir

    Daniel Sturridge, Perth Glory'den de kovuldu
    Dünyadan futbol

    Daniel Sturridge, Perth Glory'den de kovuldu

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    İkna çalışmaları sonucunda, 1 PKK'lı terörist teslim oldu
    Gündem

    İkna çalışmaları sonucunda, 1 PKK'lı terörist teslim oldu

    Görüş Bildir