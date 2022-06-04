Hızır Sert isimli vatandaş kendisine saldıran boğa yüzünden hastanelik olurken yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Artvin ve ilçelerinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri düzenleniyor.

Esnaflık yapan, aynı zamanda uzun yıllardır boğacılıkla uğraşan 38 yaşındaki Hızır Sert'e boğa saldırdı.

İHA'nın haberine göre; 2-3 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan Kafkasör Boğa Güreşleri Festivalinde baş kategorisinde güreşecek olan 800 kilogramlık 'Mosso' isimli boğasını güreşlere hazırlayan Sert, boğasının saldırısı sonrası hastanelik oldu.

Tedavi altına alındı

Boynuz darbeleriyle yere yığılan Sert, boğanı uzaklaşmasıyla kurtulurken, aldığı boynuz darbeleriyle yaralanan Sert, Artvin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Artvin'de boğanın saldırdığı şahıs hastanelik oldu VİDEO



Sağlık durumu iyi

Boğanın sahibinin durumu iyi olduğu öğrenilirken, yaşanan olay ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.