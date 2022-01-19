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- Artvin'de çeşme suyu borusundan 1 metre yılan derisi çıktı
Artvin'de çeşme suyu borusundan 1 metre yılan derisi çıktı
Arhavi ilçesinde bulunan bir köyün çeşme suyu günden güne azalmaya başladı. Çalışma başlatan ekipler, su borularının içinde 1 metre uzunluğunda yılan derisi buldu.
- İHA
- 19.01.2022 - 10:26
- Güncelleme : 19.01.2022 - 10:45
Artvin’in Arhavi ilçesindeki bir köyde, çeşme sularının azalma sebebi şaşkına çevirdi.
ARIZA DÜŞÜNCESİYLE ÇALIŞMA BAŞLATTILAR
Çeşme suları günden güne azalan köylüler, arıza düşüncesiyle su borularının yolunu tutarak çalışma başlattı.
1 METRE UZUNLUĞUNDA YILAN DERİSİ ÇIKTI
Su borularını adım adım takip eden köylüler, plastik su borusunun içinden 1 metre uzunluğunda yılan derisi çıkarttı. Arızanın sebebini gören kişiler ise şaşkına döndü.