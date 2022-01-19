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    Artvin'de çeşme suyu borusundan 1 metre yılan derisi çıktı

    Arhavi ilçesinde bulunan bir köyün çeşme suyu günden güne azalmaya başladı. Çalışma başlatan ekipler, su borularının içinde 1 metre uzunluğunda yılan derisi buldu.
    • İHA
    • 19.01.2022 - 10:26
    • Güncelleme : 19.01.2022 - 10:45
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    Artvin'de çeşme suyu borusundan 1 metre yılan derisi çıktı

    Artvin’in Arhavi ilçesindeki bir köyde, çeşme sularının azalma sebebi şaşkına çevirdi.

    ARIZA DÜŞÜNCESİYLE ÇALIŞMA BAŞLATTILAR

    Çeşme suları günden güne azalan köylüler, arıza düşüncesiyle su borularının yolunu tutarak çalışma başlattı.

    1 METRE UZUNLUĞUNDA YILAN DERİSİ ÇIKTI

    Su borularını adım adım takip eden köylüler, plastik su borusunun içinden 1 metre uzunluğunda yılan derisi çıkarttı. Arızanın sebebini gören kişiler ise şaşkına döndü.

    Artvin de çeşme suyu borusundan 1 metre yılan derisi çıktı #1

    Artvin de çeşme suyu borusundan 1 metre yılan derisi çıktı #2

    Artvin de çeşme suyu borusundan 1 metre yılan derisi çıktı #3


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