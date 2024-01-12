Artvin'de dengesini kaybedip çatıdan düşerken oluklara tutundu Hopa ilçesinde bir kişi, çıktığı çatıdan dengesini kaybedip düşerken son anda oluklarda asılı kaldı.

İHA

Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Sundura Mahallesi'nde akşam saatlerinde, İshak Ş. isimli bir vatandaş, kendi evinin çatısına çıkarak güneş panelini temizlemeye karar verdi.

Çatıdan kaydı, oluklara tutunarak düşmekten kurtuldu

Ancak, hava yağmurlu olduğu için ani bir dengesizlikle karşılaşan İshak Ş., kayarak çatının ucundaki oluklara tutunmayı başardı.

İtfaiye güvenli bir şekilde aşağı indirdi

Düşmekten son anda kıl payı kurtulan İshak Ş.'yi gören çevredekiler, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Hızla olay yerine ulaşan ekipler, itfaiye merdiveni kullanarak çatının ucunda mahsur kalan İshak Ş.'yi güvenli bir şekilde kurtardı.

O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)