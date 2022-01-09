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    Artvin'de düşen kaya parçası yolu kapattı

    Heyelan nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçası mahalleler arasındaki yolu ulaşıma kapattı.Büyük gürültü ile korku yaşatan olayda şans eseri yaralanan olmadı.
    • İHA
    • 09.01.2022 - 09:08
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    Artvin'de düşen kaya parçası yolu kapattı

    Artiv'in Dutlu köyünde yaşanan heyelan paniğe neden oldu.

    YAMAÇTAN KAYA PARÇASI KOPTU

    Heyelan sebebiyle dağdan düşen kaya parçası Dutlu köyü ile Yağmurlu, Cami, Bağbaşı mahalleleri arasındaki yolu ulaşıma kapattı.

    Büyük bir gürültüyle yola devrilen kayalar köylüye korku yaşattı.

    Artvin de düşen kaya parçası yolu kapattı #1

    YARA ALAN OLMADI

    Kaya parçalarının düştüğü esnada yoldan geçen araç olmaması ile bir facianın eşiğinden dönüldü.

    İl Özel İdaresi ekipleri ise yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Bölge halkı ise köylerine gitmek için yolun açılmasını bekliyor.

    "EVLERİN ÜSTÜNE DÜŞTÜĞÜNÜ ZANNETTİM"

    Bölge halkından Nazır Akyıldız, “Dev kaya parçasını yolda görünce yolun altında bulunan evlerin üzerine düştüğü zannettim. Allaha şükür evlerde bir şey yok çok korktuk, büyük geçmiş oldun” şeklinde konuştu.

    Artvin de düşen kaya parçası yolu kapattı #2

    Artvin de düşen kaya parçası yolu kapattı #3

    Artvin de düşen kaya parçası yolu kapattı #4

    Artvin de düşen kaya parçası yolu kapattı #5


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