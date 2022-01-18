Artvin'de eşini öldürüp araziye gömen şahıs 3 yıl sonra teslim oldu

Ardanuç ilçesinde kıskançlık yüzünden eşini boğarak öldürüp boş araziye gömen adam, 3 yıl sonra suçunu itiraf etti. Katilin tarifi ile ulaşılan ceset, DNA testi için Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Artvin’in Ardanuç ilçesine 2019 yılında çalışmak için gelen F.K. ile eşi Sinem K. çifti arasında kıskaçlık yüzünden evde tartışma çıktı. Çıkan tartışmada F.K., eşi Sinem K.’yi boğarak öldürdü daha sonra battaniyeye sararak boş bir araziye gömdü.

3 YIL SONRA TESLİM OLDI

Olayın ardından katil zanlısı eş, ilçeden taşınarak İzmir’e yerleşti. Aradan geçen üç yıl sonra F.K., güvenlik güçlerine teslim olarak suçunu itiraf etti.

CESEDİN YERİNİ GÖSTERDİ

Eşini gömdüğü yeri göstermek için jandarma eşliğinde Artvin’in Ardanuç ilçesine getirilen katil zanlısı eşin gösterdiği yerde yapılan incelemede, talihsiz kadının cesedine ulaşıldı.

Güvenlik güçlerinin nezaretinde Artvin Cumhuriyet Savcılığı gözetiminde bulunan ceset, DNA tespiti yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



