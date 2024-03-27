Artvin'de gazetecilerin yaptığı kazada 1 kişi öldü Artvin'de gazetecilerin taşıyan aracın kontrolden çıkarak kayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

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İHA

Artvin merkeze bağlı Oruçlu köyünde aracın sürücüsü gazeteci Fatih T. (37), Yusufeli'nden Artvin'e dönüş yolunda iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan kayalara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü ve yanında bulunan gazeteci Tolga Gül (48) yaralandı.

Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yapmasının ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Hastanede can verdi

Hastanede tedavi altına alınan gazeteci Tolga Gül yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan Fatih T.'nin ise hastanede tedavisi sürüyor.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)