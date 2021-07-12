Derekapı Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali'nde güreş sırasında kaçan boğa, sahibini altına aldı.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde 38’inci Derekapı Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren Yusufeli Barajı'nın tamamlanmasıyla sular altında kalacak Derekapı mevkisinde son kez gerçekleştirildi.

Deste, ayak, küçük orta, süper baş, büyük orta, başaltı ve baş olmak üzere 7 kategoride gerçekleştirilen güreşlerde, heyecanlı anlar yaşandı.

Güreş sırasında kaçan bir boğa, sahibini altına alarak ezdi.

KAMERALARA YANSIDI

Yaşanan korku dolu anlar kameralara yansıdı.

Boğa sahibi, olayı sıyrıklarla atlattı. Vatandaşların yardımı ile boğa sahibi, alanın dışına çıkarıldı.

Artvin’de güreş sırasında kaçan boğa sahibini ezdi VİDEO

"YENİ İLÇEMİZDE BU FESTİVALİ YAPACAĞIZ"

Festivali izleyenler arasında olan Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, “Boğa güreşleri, buranın kadim bir geleneğidir. Pandemiden sonra böyle bir festival yapmak bize ayrıca bir mutluluk verdi. Derekapı Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali, ilçe merkezimizde yaptığımız son festivallerden biridir. Çünkü bu bölge sular altında kalacak ve gelecek yıl yeni ilçemizde, yeni boğa güreş alanımızda bu festivali yapacağız.” ifadelerini kullandı.

2 gün süren güreşlerin sonunda şampiyon, Ali Sucu’ya ait Poyraz isimli boğa oldu.