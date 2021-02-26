Artvin’in Arhavi ilçesinde, otomobilin ezerek üzerinden geçtiği hamile sokak köpeği acı içinde kıvranırken yardımına hayvanseverler koştu.

Artvin’in Arhavi ilçesi Musazade Mahallesi'nde esnaf ve hayvanseverler tarafından beslenen hamile sokak köpeği, yolda yattığı sırada üzerinden siyah bir otomobil geçti.

Acı içinde kıvranan köpeğin yardımına Arhavi Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Nuray Güzel yetişti.

VETERİNERE GÖTÜRDÜ

Kucağına aldığı köpeği, kamyonet kasasında veterinere götüren Güzel, hayvanın hayata tutunmasını sağladı. Veteriner hekim tarafından tedavi edilen köpeğin şu anlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, tedavilerinin devam ettiği ifade edildi.

Artvin'de hamile sokak köpeğinin üzerinden arabayla geçti VİDEO

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM"

Arhavi Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Nuray Güzel, yaptığı açıklamada, ”Sürekli aynı bölgeden ’Hamile köpeği araba ezdi’ diye arkadaşlarımdan telefon geldi. Ben de apar topar gittim, hamile olduğu için bayağı tedirgin oldum. Kendi imkanlarımla bir pikap ayarlayıp, kucağıma alarak veterinere koştum. Tedaviler yapıldı, şu an durumu iyi ama yarına kadar bekleyeceğiz. Emniyete suç duyurusunda bulundum. Bunu yapan kişinin bu yaptığı suçtur. Kısa sürede yapan kişinin bulunmasını istiyorum.” dedi.



















