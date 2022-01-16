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Artvin'de heyelan anı
Arhavi ilçesinde şiddetli yağış sonrası heyelan meydana gelirken, yamaçtan kopan dev kayalar 17 köyün ulaşımını sağladığı grup yolunu ulaşıma kapattı.
- İHA
- 16.01.2022 - 01:58
Dün sabah saatlerinde ilçenin önemli turizm bölgelerinden Çifteköprü yolu üzerinde Arılı Köyü yolu mevkiinde aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana geldi.
17 KÖYÜ BAĞLAYAN YOL, ULAŞIMA KAPANDI
Yamaçtan kopan dev kaya parçaları yola düşerek trafiği ulaşıma kapattı. Heyelan nedeniyle 17 köyün ulaşımının sağlandığı yol kapanırken, ekipler çalışmalarına başladı.