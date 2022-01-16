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    Artvin'de heyelan anı

    Arhavi ilçesinde şiddetli yağış sonrası heyelan meydana gelirken, yamaçtan kopan dev kayalar 17 köyün ulaşımını sağladığı grup yolunu ulaşıma kapattı.
    • İHA
    • 16.01.2022 - 01:58
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    Artvin'de heyelan anı

    Dün sabah saatlerinde ilçenin önemli turizm bölgelerinden Çifteköprü yolu üzerinde Arılı Köyü yolu mevkiinde aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana geldi.

    17 KÖYÜ BAĞLAYAN YOL, ULAŞIMA KAPANDI

    Yamaçtan kopan dev kaya parçaları yola düşerek trafiği ulaşıma kapattı. Heyelan nedeniyle 17 köyün ulaşımının sağlandığı yol kapanırken, ekipler çalışmalarına başladı.

    Artvin'de heyelan anı - VİDEO

    Artvin de heyelan anı #1

    Artvin de heyelan anı #2


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