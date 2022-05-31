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- Artvin'de heyelan: Araçlar tünelde mahsur kaldı
Artvin'de heyelan: Araçlar tünelde mahsur kaldı
Yusufeli ilçesine bağlı Yağcılar köyünde, 2 farklı noktada heyelan yaşandı. Tünel girişinde yaşanan heyelan nedeniyle, bazı araçlar tünelden çıkamadı.
- 31.05.2022 - 16:58
Artvin’in Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.
Yağış sonrasında 2 farklı noktada heyelan yaşandı.
Araçlar tünelde mahsur kaldı
Yağcılar köyünde, tünel girişi ile 1 kilometre ilerisindeki yamaçtan toprak ve kaya parçaları koptu.
Kara yolunun ulaşıma kapanmasıyla, sürücüler tünelde mahsur kaldı.
Can ve mal kaybı yaşanmadı
Olayda herhangi can ve mal kaybı meydana gelmedi.
İş makinelerinin çalışmalarıyla, kara yolu kısa sürede ulaşıma açıldı.