Petrol
119.68
1.77%
Euro
17.5487
-0.66%
Dolar
16.384
0.02%
Altın
974.94
-0.26%
Borsa
2542
0.60%
Bitcoin
517.593
3.12%
BTXN Coin
12.52
0.16%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Artvin'de heyelan: Araçlar tünelde mahsur kaldı

    Yusufeli ilçesine bağlı Yağcılar köyünde, 2 farklı noktada heyelan yaşandı. Tünel girişinde yaşanan heyelan nedeniyle, bazı araçlar tünelden çıkamadı.
    • 31.05.2022 - 16:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Artvin'de heyelan: Araçlar tünelde mahsur kaldı

    Artvin’in Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

    Yağış sonrasında 2 farklı noktada heyelan yaşandı.

    Araçlar tünelde mahsur kaldı

    Yağcılar köyünde, tünel girişi ile 1 kilometre ilerisindeki yamaçtan toprak ve kaya parçaları koptu.

    Kara yolunun ulaşıma kapanmasıyla, sürücüler tünelde mahsur kaldı.

    Can ve mal kaybı yaşanmadı

    Olayda herhangi can ve mal kaybı meydana gelmedi.

    İş makinelerinin çalışmalarıyla, kara yolu kısa sürede ulaşıma açıldı.

    Artvin de heyelan: Araçlar tünelde mahsur kaldı #1


    İlginizi Çekebilir

    Genç kızı hayattan koparan sürücü: Alkollüydüm
    3. Sayfa

    Genç kızı hayattan koparan sürücü: Alkollüydüm

    MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları 30 Mayıs 2022: İşte ikramiye numaraları...
    Yaşam

    MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları 30 Mayıs 2022: İşte ikramiye numaraları...

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!

    Görüş Bildir