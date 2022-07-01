Kemalpaşa ilçesine meydana gelen heyelanda ölü ve yaralıların olduğu bilgisi geldi.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde facia yaşandı.

Karadeniz Sahil Yolu üzerinde saat 08.10 sularında heyelan oluştu.

1 ölü 2 yaralı

İlk belirlemelere göre 3 tır kayalardan zarar görürken, tırlarda bulunan 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Bedeni kayalıklardan çıkarıldı

Olay yerine UMKE, AFAD, Jandarma ekipleri kısa sürede ulaşırken, bir kişinin cansız bedeni ekipler tarafından kayaların arasından çıkartıldı.

Yaralı 2 kişi ise çevre hastanelere gönderildi.

Artvin'de heyelan: Tırlar toprak altında kaldı ViDEO