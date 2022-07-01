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    Artvin'de heyelan: Tırlar toprak altında kaldı

    Artvin'de heyelan: Tırlar toprak altında kaldı

    Kemalpaşa ilçesine meydana gelen heyelanda ölü ve yaralıların olduğu bilgisi geldi.
    • 01.07.2022 - 08:27
    • Güncelleme : 01.07.2022 - 09:06
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    Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde facia yaşandı.

    Karadeniz Sahil Yolu üzerinde saat 08.10 sularında heyelan oluştu.

    1 ölü 2 yaralı

    İlk belirlemelere göre 3 tır kayalardan zarar görürken, tırlarda bulunan 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

    Bedeni kayalıklardan çıkarıldı

    Olay yerine UMKE, AFAD, Jandarma ekipleri kısa sürede ulaşırken, bir kişinin cansız bedeni ekipler tarafından kayaların arasından çıkartıldı.

    Yaralı 2 kişi ise çevre hastanelere gönderildi.

    Artvin'de heyelan: Tırlar toprak altında kaldı ViDEO

    Artvin de heyelan: Tırlar toprak altında kaldı #1

    Artvin de heyelan: Tırlar toprak altında kaldı #2

    Artvin de heyelan: Tırlar toprak altında kaldı #3

    Artvin de heyelan: Tırlar toprak altında kaldı #4

    Artvin de heyelan: Tırlar toprak altında kaldı #5

    Artvin de heyelan: Tırlar toprak altında kaldı #6

    Artvin de heyelan: Tırlar toprak altında kaldı #7

    Artvin de heyelan: Tırlar toprak altında kaldı #8

    Artvin de heyelan: Tırlar toprak altında kaldı #9

    Artvin de heyelan: Tırlar toprak altında kaldı #10


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