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- Artvin'de heyelan: Tırlar toprak altında kaldı
Artvin'de heyelan: Tırlar toprak altında kaldı
Kemalpaşa ilçesine meydana gelen heyelanda ölü ve yaralıların olduğu bilgisi geldi.
- 01.07.2022 - 08:27
- Güncelleme : 01.07.2022 - 09:06
Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde facia yaşandı.
Karadeniz Sahil Yolu üzerinde saat 08.10 sularında heyelan oluştu.
1 ölü 2 yaralı
İlk belirlemelere göre 3 tır kayalardan zarar görürken, tırlarda bulunan 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Bedeni kayalıklardan çıkarıldı
Olay yerine UMKE, AFAD, Jandarma ekipleri kısa sürede ulaşırken, bir kişinin cansız bedeni ekipler tarafından kayaların arasından çıkartıldı.
Yaralı 2 kişi ise çevre hastanelere gönderildi.
Artvin'de heyelan: Tırlar toprak altında kaldı ViDEO