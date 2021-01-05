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    Artvin'de iki ailenin yaşadığı ev küle döndü

    Yusufeli'nde gece saatlerinde çıkan yangında, ev harabeye döndü. Ölümden dönen ev sakinleri, "Mağduruz, devletimizden yardım bekliyoruz" çağrısı yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2021 - 09:55
    • Güncelleme : 05.01.2021 - 10:40
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    Artvin'de iki ailenin yaşadığı ev küle döndü

    Artvin'in Yusufeli ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

    İlçeye bağlı Altıparmak köyü Börekli Mahallesi'ndeki bir evde gece saatlerinde bacada başlayan yangın, kısa sürede tüm evi sardı.

    4 KİŞİNİN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ YANGIN

    Yangını fark eden komşular, alevlere teslim olan evdeki 4 kişiyi uyandırarak ölümden kurtardı.

    İTFAİYE GEÇ ULAŞABİLDİ

    Köylüler itfaiyeye haber verirken, ekiplerin bölgeye 1,5 saatte ulaşabilmesi nedeniyle evdeki eşyalar kurtarılamadı. Ölümden son anda dönen vatandaşların, komşularının yanında kaldığı belirtildi.

    Artvin Altıparmak'ta evleri yanan 2 aile yardım bekliyor ViDEO

    "MAĞDURUZ"

    Harabeye dönen evde yaşayan Harun Özçelik, "Evimiz gece saat 11.00'de yandı. Çok mağdur durumdayız. Şu anda komşularda kalıyoruz. Devletimizden yardım bekliyoruz." dedi.

    "DEVLETİMDEN YARDIM BEKLİYORUM"

    Hiçbir eşyayı kurtaramadıklarını ifade eden Nazlı Özçelik, "Devletimden yardım bekliyorum, devletime güveniyorum." diye konuştu.

    Artvin de iki ailenin yaşadığı ev küle döndü #1

    Artvin de iki ailenin yaşadığı ev küle döndü #2

    Artvin de iki ailenin yaşadığı ev küle döndü #3

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