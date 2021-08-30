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    Artvin’de iş yerinde elektrik akımına kapılan esnaf, hayatını kaybetti

    Artvin'in Borçka ilçesinde esnaflık yapan şahıs iş yerinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 30.08.2021 - 21:26
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    Artvin’de iş yerinde elektrik akımına kapılan esnaf, hayatını kaybetti

    Artvin'in Borçka ilçesinde pastane işleten 40 yaşındaki Uğur Çil, iş yerinde bulunan bulaşık makinesinde meydana gelen elektrik kaçağına kapılarak hayatını kaybetti.

    ÖLÜM HABERİ SEVENLERİNİ YASA BOĞDU

    Çil’in cansız bedeni otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Cenazesinin yarın Borçka ilçesinde öğle namazına müteakip aile mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.

    Artvin’de iş yerinde elektrik akımına kapılan esnaf, hayatını kaybetti #1

    Artvin’de iş yerinde elektrik akımına kapılan esnaf, hayatını kaybetti #2

    Artvin’de iş yerinde elektrik akımına kapılan esnaf, hayatını kaybetti #3

    Artvin’de iş yerinde elektrik akımına kapılan esnaf, hayatını kaybetti #4

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