Artvin'de kamyonet tır dorsesine çarptı: 1 ölü 3 yaralı

DHA
Artvin'de trafik kazası can aldı...
Yusufeli ilçesinde dün akşam saatlerinde T24 tünelinde Artvin'e seyreden inşaat işçilerini taşıyan Mikail Taştan idaresindeki çift kabinli kamyonet, karşı yönden gelen tırın dorsesine çarptı.
4 kişi yaralandı
Kazada kamyonetin sürücüsü Taştan ile 3 işçi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Uzundere Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hayatını kaybetti
Kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan yaralılardan İlyas Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza sonrası tek taraflı ulaşıma kapatılan tünel, araçların yoldan kaldırılması ile yeniden ulaşıma açıldı.
Polis ekipleri yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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