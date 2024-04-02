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Artvin'de kamyonet tır dorsesine çarptı: 1 ölü 3 yaralı

Artvin'de kamyonet tır dorsesine çarptı: 1 ölü 3 yaralı İşçi taşıyan kamyonetin karşı yönden gelen tırın dorsesine çarpmasıyla 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken bir kişi, tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.