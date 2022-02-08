Artvin’in Hopa ilçesinde meydana gelen kazada 67 metrelik yükseklikten uçuruma yuvarlanan kamyonetin içinde bulunan iki kişi hayatını kaybetti.

Artvin Hopa'da Esenkıyı köyünün Kanlıdere mevki'inde öğle saatlerinde, kamyoneti ile seyir halinde olan Volkan Kara (43), Kanlıdere mevki'ine geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedince 67 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

Artvin’de kamyonet uçurumdan düştü: 2 ölü -Video



67 METREDEN DÜŞEN ARACIN İÇİNDEKİ İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Takla atan araç içinde bulunan sürücü Volkan Kara ve Yakup Adalı (58) kaza yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen Jandarma, AFAD, HOPAK, itfaiye ve 112 acil servis ekipleri tarafından iki arkadaşın cansız bedenleri 2 saatlik çalışmanın ardından uçurumdan çıkartıldı.

Volkan Kara ve Yakup Adalı’nın cenazeleri Hopa Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili incelemenin başlatıldığı öğrenildi.

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