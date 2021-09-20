Sokak köpeklerinin boynuna ip takarak toplayan belediye personelinin tutumunun tasvip edilmediğini açıklayan Arhavi Belediyesi, cezai işlem başlatıldığını duyurdu.

Artvin’in Arhavi ilçesinde belediye personelleri, sokak köpeklerinin boyunlarına ip takıp eziyet ederek topladı.

Sokak hayvanlarının o anları güvenlik kamerasına yansırken, yaşanan olay büyük tepkilere neden oldu.

Arhavi Belediyesi konuyla ilgili resmi sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak, personele cezai işlem uygulanacağını kayıp hayvanlarını geri getirileceği belirtti.

"PERSONELİN TUTUMU TASVİP EDİLEMEYECEK NOKTADA"

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"Yaşadığımız sel afetinin ardından yoğun şikayetlerin arttığı şehir merkezinde ilçemize ait olmayan sokak hayvanlarının olduğu tespit edilmiştir. Başkanımız Vasfi Kurdoğlu’nun talimatları doğrultusunda dışarıdan getirilen ve küpesiz dolaşan sokak hayvanlarının, getirildiği yerlere tekrar götürülmesi konusunda talimat verilmiştir. Gelinen noktada personelin tutumu tasvip edilemeyecek noktada olmuştur. Küpeli sokak hayvanlarımızın tekrar ilçemize getirilmesi konusunda ve personeller hakkında cezai işlem başlatılmıştır.”

Artvin'de köpeklerin boynuna ip takıp toplayan personele işlem yapıldı ViDEO

