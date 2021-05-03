Artvin’de kovanları parçalayan ayılar, arıcının yatağında yattı

12 kovana zarar verip arıların telef olmasına neden olan ayılar, arıcının yatağına yattı. Ayıların geride bıraktığı hasar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Artvin’in Arhavi ilçesi Kamilet Vadisi’nde ayılar, Erkan Can isimli bir arıcıya ait barakaya girdi.

Arı kovanlarına zarar veren ayılar, maddi hasara yol açtı.

12 kovanı parçalayarak arıların telef olmasına neden olan ayılar, Can’a ait yatağa yattı.

Olay sonrası ortaya çıkan manzara, Erkan Can tarafından cep telefonu kamerası ile görünütülendi.

"YAVRUYKEN KIYAMIYOR İNSAN"

Erkan Can, başına gelenleri şu ifadeler ile anlattı:

“15 yıldır bu işi yapıyorum. 2 buçuk yıldır beslediğim bir ayı vardı. Yavruyken kıyamıyor insan. Dağa arılarımın olduğu bölgeye giderken, gelirken her zaman karşılaşıyorduk. Elimin altındaydı, buna ekmeğin üzerine bal döküp bıraktım. Bu gittikçe alıştı.





“HER TÜRLÜ İMKANI SUNDUM AMA BU İŞ OLMADI”

İlk zamanlar bir peteğime zarar vererek başladı. Sonra iki petek, 3 petek en sonunda da 12 kovanımı telef etti. Halbuki dağdaki kulübeme girmiş, yatağımda yatmış, battaniyemi kullanmış. Her türlü imkanları sundum ama her seferine yaptığı bu iş olmadı. Keşke yapmasa ama ben onun sınırına girmiyorum o da benim sınırıma girmese daha iyi olacaktı da bakalım sonumuz ne olacak.”