Artvin'de market alışverişi için bulduğu yöntemle görenleri şaşırttı Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Meydancık köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapanınca bir genç, markete gönderdiği drone'la ihtiyaçlarını aldı.

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İHA

Artvin Şavşat'ta İlçeye bağlı Meydancık köyünde yaşayan Onur Ekin, yoğun kar yağışı nedeniyle evinin bulunduğu mahallenin yolları kapanınca market alışverişi için ilginç bir yöntem kullandı.

Kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu Meydancık köyünün ana yolu ulaşıma açık olsa da mahalle yolları kapanmış durumda.

Kar yolları kapatınca ilginç bir çözüm buldu

Köyde çektiği videolarla çok sayıda takipçiye ulaşan Ekin, market alışverişi için aklına ilginç bir fikir geldi.

Köyün market işletmecisi Esen Yağcı’yı arayan Ekin, ihtiyacı olan ürünleri dronla almak istediğini söyledi.

Dronuna bağladığı ip ve ucuna bağladığı poşeti yaklaşık kuş uçuşu 500 metre uzaklıktaki markete göndererek, ihtiyacı olan ekmek ve makarnayı markete gitmeden köyün muhteşem manzarası eşliğinde almış oldu.

Alışverişi drone'la yaptı

Yaşananları kamerasına kayıt eden genç, görüntüleri hesabında paylaşınca çok sayıda beğeni kazandı.

Ekin yaptığı açıklamada, ”Kar nedeniyle ana yolumuz açık ama mahalle yollarımız kapalı. Ben de bugün köyde kar manzarası çekmek istiyordum. Bizim de market ihtiyacımız oldu. Aklıma drone'la alış veriş yapmak geldi. Marketçiyi aradım istediklerimi söyledim. Drone'la alış veriş yaptık benim için ilginç bir tecrübe oldu” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)