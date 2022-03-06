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    Artvin'de nehre düşen tırın şoförü cansız bulundu

    Çoruh Nehri'ne düşen tırın düştüğü alanda önlemler eşliğinde arama çalışması başlatıldı. Tır şoförü olay yerinden 4 kilometre uzaklıkta hayatını kaybetmiş şekilde bulundu.
    • AA
    • 06.03.2022 - 12:02
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    Artvin'de nehre düşen tırın şoförü cansız bulundu

    Artvin-Erzurum kara yolunun 2. kilometresinde, İsmail Acar'ın (54) kullandığı 42 CAA 10 plakalı tır, Halis Yılmaz Köprüsü'nden Çoruh Nehri'ne düştü.

    İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Tırın düştüğü alanda sürücüye ulaşamayan ekipler, Deriner Barajı'nın kapaklarını kapattırarak nehirde arama kurtarma çalışması başlattı.

    CESET 4 KİLOMETRE ÖTEDE BULUNDU

    AFAD koordinesinde Rize Deniz Polisi, Erzurum Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinin de katılımıyla yürütülen çalışma sonucu Acar'ın cesedi, kaza yerine 4 kilometre uzaklıkta bulundu.

    Nehirden çıkartılan Acar'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

    Artvin de nehre düşen tırın şoförü cansız bulundu #1

    Artvin de nehre düşen tırın şoförü cansız bulundu #2

    Artvin de nehre düşen tırın şoförü cansız bulundu #3

    Artvin de nehre düşen tırın şoförü cansız bulundu #4


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