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    Artvin'de ormana düşen yıldırım yangın çıkardı

    Yıldırım düşmesi sonucu yanan orman, köylüler tarafından kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 04.07.2021 - 14:24
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    Artvin'de ormana düşen yıldırım yangın çıkardı

    Artvin'in Yusufeli ilçesinde ormanlık alan, alevlere teslim oldu.

    Altıparmak köyündeki ormanlık alana yıldırım düştü.

    YILDIRIM YANGINA NEDEN OLDU

    Köy sakinleri, yıldırım düşmesi sonucu bölgede çıkan yangın anını kaydetti.

    Görüntülerde, yangının ardından bölgenin dumanla kaplandığı görülüyor.

    Yusufeli'de ormana yıldırım düştü ViDEO

    Artvin de ormana düşen yıldırım yangın çıkardı #1

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