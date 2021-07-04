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- Artvin'de ormana düşen yıldırım yangın çıkardı
Artvin'de ormana düşen yıldırım yangın çıkardı
Yıldırım düşmesi sonucu yanan orman, köylüler tarafından kaydedildi.
- Haber Merkezi
- 04.07.2021 - 14:24
Artvin'in Yusufeli ilçesinde ormanlık alan, alevlere teslim oldu.
Altıparmak köyündeki ormanlık alana yıldırım düştü.
YILDIRIM YANGINA NEDEN OLDU
Köy sakinleri, yıldırım düşmesi sonucu bölgede çıkan yangın anını kaydetti.
Görüntülerde, yangının ardından bölgenin dumanla kaplandığı görülüyor.
Yusufeli'de ormana yıldırım düştü ViDEO