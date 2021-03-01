Artvin’de ormanlık alanda bulunan yaralı karaca tedavi edildi

Artvin’de ormanlık alanda yaralı olarak bulunan karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce tedavi altına alındı.

Artvin’in Hopa ilçesi Yukarı Sundura mahallesinde Muharrem Topaloğlu isimli bir vatandaş ormanlık alanda yaralı halde bulduğu karacayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

YARALI KARACA TEDAVİ EDİLDİ

Yol kenarında bulunan ve düştüğü tahmin edilen 3 yaşındaki dişi karacanın sırtından ve bacaklarından yaralar olduğu belirlenirken, olay yerine gelen ekipler yaralı karacaya ilk müdahalesinin ardından tedavisi için veteriner hekime teslim etti.

Durumun iyi olduğu öğrenilen karaca tedavisinin ardından Fındıklı Üst Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderilecek ifade edildi.

Artvin’de ormanlık alanda bulunan yaralı karaca tedavi altına alındı- İZLE