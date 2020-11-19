Artvin'de otomobil kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Minibüs sürücüsü, şerit ihlali yapınca otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Saat 10.00 sıralarında, Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Yeniköy'deki Su Kavuşumu 3 Tüneli’nde 37 yaşındaki minibüs şoförü Levent K., şerit ihlali yaptı.

Minibüs ile karşı yönden gelen Hamza E. (72) yönetimindeki 53 AF 400 plakalı otomobil çarpıştı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobilde bulunan Hatice E. (63) hayatını kaybederken, sürücüler Levent K. ve Hamza E. ile minibüsteki Ali A. (67) ve Gürkan H. (33) yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Artvin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.









