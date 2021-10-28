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    Artvin'de otomobiliyle önüne çıkan kaya parçasına çarparak takla attı

    Ardanuç karayolunda aracıyla seyir halinde bulunan sürücü, önüne çıkan kaya parçasına çarpması sonucunda takla attı. Gerçekleşen kazada yaralanan sürücü hastaneye götürüldü.
    • İHA
    • 28.10.2021 - 01:29
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    Artvin'de otomobiliyle önüne çıkan kaya parçasına çarparak takla attı

    Artvin-Ardanuç karayolu üzerinde korkunç bir kaza meydana geldi.

    Yolda seyir halinde olan otomobil sürücüsü Erdinç Karakuş, bir anda önüne çıkan kaya parçasına çarparak takla attı.

    Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü Erdinç Karakuş ambulansla Artvin Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavisine başlandı.

    Artvin de otomobiliyle önüne çıkan kaya parçasına çarparak takla attı #1

    Artvin de otomobiliyle önüne çıkan kaya parçasına çarparak takla attı #2

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