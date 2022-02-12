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    Artvin’de, pehlivanlar kar üstünde kozlarını paylaştı

    Veliköy’de bu yıl 25’incisi düzenlenen Uluslararası Kar Üstü Karakucak Güreşleri’nde pehlivanlar, karlı zeminde birincilik için kıyasıya mücadele etti.
    • İHA
    • 12.02.2022 - 17:30
    • Güncelleme : 12.02.2022 - 18:33
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    Artvin’de, pehlivanlar kar üstünde kozlarını paylaştı

    Artvin Şavşat İlçesine Bağlı Veliköy köyünde, her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Kar Üstü Kara Kucak Güreşleri, güneşli havada kar üzerinde yapıldı.

    Koronavirüs ve şehit cenazesi nedeniyle 2 yıl ara verilen güreşlere ilgi yoğun oldu.

    Şavşat Kaymakamlığı, Veliköy Muhtarlığı ve Veliköy Kültür ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle 1.370 rakımlı köyde düzenlenen güreşlere, Artvin’in yanı sıra Tokat, Samsun, Erzurum, Sivas ve Gürcistan’dan toplam 81 sporcu katıldı.

    SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

    Karla kaplı alanda mücadele eden sporcular rakiplerini tuş etmek için büyük çaba harcadı.

    Bazı sporcular soğuktan zorlanınca sağlık ekipleri müdahale etmek zorunda kaldı. 7 hakemin yer aldığı güreşlerde, köyün gençlerinden oluşan 20 kişi de görev aldı.

    Artvin’de, pehlivanlar kar üstünde kozlarını paylaştı #1

    “KAR GÜREŞLERİ DÜNYADA SADECE VELİKÖY’DE YAPILIYOR”

    Organizasyona ev sahipliği yapan Veliköy Köyü Muhtarı Şentürk Kartal, kar güreşlerinin dünyada sadece Veliköy’de yapıldığını ifade etti.

    Şentürk yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

    “Bu kültür çok eskiye dayanıyor, atalarımızdan dedelerimiz görmüş, şimdi de bizler yaşatmaya çalışıyoruz. Bu karakucak güreşleri araştırdığımıza göre dünyada sadece Artvin, Veliköy’de yapılıyor. Bu sporu yaşatmak için biz de ne görev düştüyse elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bu organizasyonun yaşatılması lazım.”

    Artvin’de, pehlivanlar kar üstünde kozlarını paylaştı VİDEO


    35 BİN LİRA PARA ÖDÜLÜ DAĞITILDI

    12 kategoride gerçekleşen güreşlere Erzurum’dan katılan Kenan Gör, başpehlivan olurken, 10 bin lira para ödülü kazandı.

    Güreşlerde kendi kategorilerinde dereceye girenlere de toplamda 35 bin lira para ödülü dağıtıldı.

    Artvin’de, pehlivanlar kar üstünde kozlarını paylaştı #2

    Artvin’de, pehlivanlar kar üstünde kozlarını paylaştı #3

    Artvin’de, pehlivanlar kar üstünde kozlarını paylaştı #4

    Artvin’de, pehlivanlar kar üstünde kozlarını paylaştı #5

    Artvin’de, pehlivanlar kar üstünde kozlarını paylaştı #6

    Artvin’de, pehlivanlar kar üstünde kozlarını paylaştı #7


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