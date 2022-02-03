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    Artvin'de psikiyatri kliniğinde doktora bıçaklı saldırı girişimi

    İçeride hasta olduğu sırada odaya girmek isteyen H.G, doktor tarafından uyarılınca, Dr. Uğur Çıkrıkçılı'ya bıçakla saldırmak istedi. Şüpheli ise görevliler tarafından etkisiz hale getirildi.
    • DHA
    • 03.02.2022 - 14:17
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    Artvin'de psikiyatri kliniğinde doktora bıçaklı saldırı girişimi

    Artvin Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde hastasını muayene eden ruh sağlığı ve sinir hastalıkları uzmanı Dr. Uğur Çıkrıkçılı, odaya girmek isteyen başka hasta H.G.'yi uyardı.

    DOKTORA BIÇAKLA SALDIRMAK İSTEDİ

    Bunun üzerine H.G., Dr. Çıkrıkçılı'ya cebinden çıkardığı bıçakla saldırmaya çalıştı.

    SALDIRDAN POLİSE TESLİM EDİLDİ

    Hastanedeki güvenlik görevlileri, odaya gelerek, H.G.'yi etkisiz hale getirerek, polise teslim etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    TABİP ODASINDAN KINAMA

    Rize-Artvin Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Kazım Şahin de saldırı girişimini kınadığı açıklamasında, "Menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırganın nasıl bir düşünceyle ve her ne amaçla yapılırsa yapılsın mazur görülebilecek bir tarafı olamaz. Rize-Artvin Tabip Odası olarak bu menfur saldırıda yönetim kurulu üyemiz ve meslektaşımızın yanında olacağımızı ve vereceği her türlü mücadelede arkasında olacağımızı belirtiyoruz. Konunun takipçisi olacağız" dedi.

    Artvin de psikiyatri kliniğinde doktora bıçaklı saldırı girişimi #1


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