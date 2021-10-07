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- Artvin'de sağanak yağış nedeni ile heyelan yaşandı
Artvin'de sağanak yağış nedeni ile heyelan yaşandı
Dev kayaların düşmesi ile kapanan köy yolları için Karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
- İHA
- 07.10.2021 - 17:28
- Güncelleme : 07.10.2021 - 17:48
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan yağmur, heyelana neden oldu.
Artvin'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur gece boyunca etkisini sürdürdü.
YOL ULAŞIMA KAPANDI
Yağışlardan etkilenen bölgede, yamaçtan kopan kayalar nedeni ile Deriner Tüneli mevkiinde ulaşıma kapanan yol, sürücüleri mağdur etti.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Artvin-Erzurum karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı VİDEO
ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Karayolları ekipleri kapanan karayolu için çalışma başlattı. Yolun trafiğe kapanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.