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    Artvin'de sağanak yağış nedeni ile heyelan yaşandı

    Dev kayaların düşmesi ile kapanan köy yolları için Karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
    • İHA
    • 07.10.2021 - 17:28
    • Güncelleme : 07.10.2021 - 17:48
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    Artvin'de sağanak yağış nedeni ile heyelan yaşandı

    Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan yağmur, heyelana neden oldu.

    Artvin'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur gece boyunca etkisini sürdürdü.

    YOL ULAŞIMA KAPANDI

    Yağışlardan etkilenen bölgede, yamaçtan kopan kayalar nedeni ile Deriner Tüneli mevkiinde ulaşıma kapanan yol, sürücüleri mağdur etti.

    Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

    Artvin-Erzurum karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı VİDEO

    Artvin de sağanak yağış nedeni ile heyelan yaşandı #1

    ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

    Karayolları ekipleri kapanan karayolu için çalışma başlattı. Yolun trafiğe kapanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

    Artvin de sağanak yağış nedeni ile heyelan yaşandı #2

    Artvin de sağanak yağış nedeni ile heyelan yaşandı #3

    Artvin de sağanak yağış nedeni ile heyelan yaşandı #4

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