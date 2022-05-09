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- Artvin’de şampiyon boğa, horon oynayan kalabalığa daldı
Artvin’de şampiyon boğa, horon oynayan kalabalığa daldı
Boğa güreşi festivalinde birinci olan Çakıcı isimli boğa, kutlamalar için etrafında horon oynayan kalabalığın arasına dalarak horonu dağıttı.
- 09.05.2022 - 16:19
- Güncelleme : 09.05.2022 - 16:41
Artvin’de, merkeze bağlı Sarıbudak köyünde 15. Melo Boğa Güreşleri Festivali düzenlendi.
Çakıcı isimli boğa, büyük orta kategorisinde karşılaştığı rakiplerini yenerek birinciliği almaya hak kazandı.
Şampiyon boğanın zaferini kutlamak isteyen vatandaşlar, boğanın etrafında horon oynamaya başladı.
Vatandaşların arasına daldı, horonu dağıttı
İHA’nın haberine göre; sinirlenen boğa horon oynayan vatandaşların arasına daldı. Vatandaşlar, panik içinde şampiyon boğadan kaçmaya çalıştı.
Şampiyon boğanın horonu dağıttığı anlar, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
Artvin’de şampiyon boğa, horon oynayan kalabalığa daldı VİDEO