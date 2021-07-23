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Artvin'de selde sokak hayvanları için seferber oldular

Artvin'de selde sokak hayvanları için seferber oldular

Sel sonrası sular altında kalan barınakta bazı hayvanlar telef olurken, bazıları ise kurtarılabildi. Hayvan severlerin seferber olduğu o anlar, kameralara yansıdı.