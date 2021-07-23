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    Artvin'de selde sokak hayvanları için seferber oldular

    Sel sonrası sular altında kalan barınakta bazı hayvanlar telef olurken, bazıları ise kurtarılabildi. Hayvan severlerin seferber olduğu o anlar, kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 23.07.2021 - 16:55
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    Artvin'de selde sokak hayvanları için seferber oldular

    Artvin’in Arhavi ilçesinde etkili olan yağış sonrası sel ve heyelan hayatı olumsuz etkiledi.

    Dere taşması sonucu ilçede birçok noktası su basarken, Kavak mahallesinde bulunan hayvan barınağı da sular altında kaldı.

    KURTULUŞ ANLARI KAMERADA

    Bazı hayvanlar telef olurken bazıları ise hayvan severler tarafından kurtarıldı.

    Çok sayıda gönüllünün hayvanları taşıdığı o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

    Arhavi'de sokak hayvanlarının selden kurtarılması VİDEO


    Artvin de selde sokak hayvanları için seferber oldular #1

    Artvin de selde sokak hayvanları için seferber oldular #2

    Artvin de selde sokak hayvanları için seferber oldular #3

    Artvin de selde sokak hayvanları için seferber oldular #4

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