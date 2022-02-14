Artvin'de Sevgililer Günü'nde eşine benzin hediye etti

Artvin’de yaşayan Gülay Şimşek, geçtiğimiz yıl Sevgiler Gününde sıvı yağ hediye eden kocasını, lüks restorana davet ederek 5 litrelik bidonla benzin hediye etti.

Benzine gelen zamlar, vatandaşa mizah konusu olmaya devam ediyor.

Artvin’in Hopa ilçesinde yaşayan Gülay Şimşek isimli bir kadın, 3 yıllık eşine Yaşar Şimşek’e, ’14 Şubat Sevgililer Günü’ hediyesi olarak 5 litre benzin hediye etti.

Lüks restorana eşini davet eden ve akşam yemeğinin ardından herkesin içinde masaya benzin bidonunu koyan Şimşek, eşinin Sevgililer Günü'nü kutladı.

VATANDAŞLARDAN 'ZAM' GEYİKLERİ

Gülay Şimşek’in eşi Yaşar Şimşek, geçtiğimiz yıl Sevgililer Günü'nde eşine sıvı yağ almıştı.

Gülay Şimşek de bunu unutmayarak bu yılki Sevgililer Günü'nde eşine kendi yöntemiyle karşılık verdi.

"GEÇEN YIL BANA 5 LİTRELİK YAĞ ALMIŞTI"

Gülay Şimşek, “Geçtiğimiz yıl, sıvı yağlara gelen zam nedeniyle bana 5 litre yağ almıştı. Bu yıl da benzine gelen zamlar nedeniyle ben de ona 5 litre benzin aldım. Bu sayede beni istediğim zaman anneme götürebilecek.” diye konuştu.

"EŞİMİN SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYESİ"

Yaşar Şimşek ise, “Eşimin 14 Şubat Sevgililer Günü hediyesi. Ben de onu bol bol annesine götüreceğim." diyerek teşekkür etti.