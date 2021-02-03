Artvin’de su şebekesini onarmak için girdiği çukurda can verdi

Belediye çalışanı içme suyu şebekesinde meydana gelen arızayı onarmak için girdiği çukurda çalıştığı esnada, toprak ve beton molozlarının üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Artvin’in Borçka ilçesi Aydınlar Mahallesi’nde içme suyu şebekesinde arıza meydana geldi.

Arızayı gidermek için açılan çukura giren belediye çalışanı Mustafa Veziroğlu (52), çalıştığı esnada üzerine düşen toprak ve beton moloz yığınının altında kaldı.

HAYATINI KAYBETTİ

İş arkadaşları tarafından çukurdan çıkartılan Mustafa Veziroğlu kaldırıldığı Borçka Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Evli ve bir çocuk babası olan Belediye çalışanı Mustafa Veziroğlu için belediye binası önünde tören düzenlenecek.