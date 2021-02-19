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    Artvin'de taş ocağında göçük: 1 ölü, 1 yaralı

    Taş ocağında meydana gelen göçükte iş makinesinin devrilmesi sonucu operatör hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 19.02.2021 - 15:27
    • Güncelleme : 19.02.2021 - 15:43
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    Artvin'de taş ocağında göçük: 1 ölü, 1 yaralı

    Artvin’in Arhavi ilçesinde Ortancalar yolu üzerinde bir taş ocağında göçük meydana geldi.

    İŞ MAKİNESİ DEVRİLDİ

    Olay sırasında bölgede çalışma yapan iş makinesinin devrilmesi sonucunda operatör hayatını kaybetti.

    1 kişinin de yaralandığı kazada, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

    1 ÖLÜ, 1 YARALI

    Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu, “Kötü bir olay, söylenecek fazla bir şey yok. İlçemizde çalışma sürdüren bir taş ocağında meydana kaza sonunca 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı" dedi.

    Artvin'de taş ocağında göçük: 1 ölü, 1 yaralı VİDEO


    Artvin de taş ocağında göçük: 1 ölü, 1 yaralı #1

    Artvin de taş ocağında göçük: 1 ölü, 1 yaralı #2

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