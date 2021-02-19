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- Artvin'de taş ocağında göçük: 1 ölü, 1 yaralı
Artvin'de taş ocağında göçük: 1 ölü, 1 yaralı
Taş ocağında meydana gelen göçükte iş makinesinin devrilmesi sonucu operatör hayatını kaybetti.
- İHA
- 19.02.2021 - 15:27
- Güncelleme : 19.02.2021 - 15:43
Artvin’in Arhavi ilçesinde Ortancalar yolu üzerinde bir taş ocağında göçük meydana geldi.
İŞ MAKİNESİ DEVRİLDİ
Olay sırasında bölgede çalışma yapan iş makinesinin devrilmesi sonucunda operatör hayatını kaybetti.
1 kişinin de yaralandığı kazada, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
1 ÖLÜ, 1 YARALI
Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu, “Kötü bir olay, söylenecek fazla bir şey yok. İlçemizde çalışma sürdüren bir taş ocağında meydana kaza sonunca 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı" dedi.
Artvin'de taş ocağında göçük: 1 ölü, 1 yaralı VİDEO