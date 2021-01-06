Artvin'de tehlikeli dev kaya düşürüldü

Bir taş ocağında çevreyi tehlike altına alan kaya, kontrollü şekilde imha edildi.

Artvin'in Arhavi ilçesi Kamilet Vadisi'nde, dün öğle saatlerinde Çifteköprü yolu üzerindeki bir taş ocağında dev bir kayanın tehlike oluşturduğu fark edildi.

Kara yolu ulaşıma kapatılırken, kaya kütlesi kontrollü olarak düşürüldü. Yaklaşık 4 katlı bir binaya eş değer büyüklükteki kaya, bugün parçalanarak kaldırıldı.

Kara yolunda ulaşım kontrollü olarak verilmeye başlandı. Taşocağında tehlike oluşturan kayalarla ilgili önlem alınması istendi.

"OLAY SIRASINDA YOLDA KİMSE YOKTU"

Yoldan arabasıyla geçmeye çalışan Mustafa Veli, “Kaya çok büyüktü. Arkadaşlara da espri yaptım ‘hadi inelim de şunu yuvarlayalım’ diye. Olay sırasında yolda kimse yoktu, yoksa çok büyük kayaydı tehlikeli olurdu.” dedi.

"TEMİZLEME ÇALIŞMALARI VAR"

Hasan Başköse ise "Dün öğleden sonra yaşandı. Temizleme çalışmaları var, yine bekliyoruz. Orada daha büyük kayalar var, kontrollü olarak onlar da düşürülecek. Burada önlem alınması gerekir." diye konuştu.





































