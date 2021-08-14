Hopa’da tırın dorsesinde ölüme terk edilen atlar, Ardanuç ilçesinde bir hayvansevere ait çiftlikte koruma altına alındı. Atlar, buradan sahiplendirilecek.

Artvin’in Hopa ilçesinde geçen hafta, Tarzioğlu mevkisindeki tır parkına çekilen Gürcistan plakalı tırın dorsesinde başıboş atlar olduğu görülmüş, yapılan incelemelerin ardından atların nakliyat firması tarafından Kars’tan yüklenerek Kırgızistan’a götürülmek istendiği, Sarp Sınır Kapısı’nda çıkan gümrük sorunu nedeniyle geri dönen şoför Ş.Ç.’nin atları bölgede bıraktığı belirlenmişti.

Sürücü ile firma hakkında başlatılan soruşturma kapsamında dorsedeki 38 attan 5’inin öldüğü, bazılarının ise sağlık sorunu yaşadığı ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ UYANDIRDI

Tır dorsesinde kaderlerine terk edilen atlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Yaşanan durum sosyal medyada da büyük tepki uyandırdı.

Bölge halkı ile zabıta ekiplerinin su verip beslediği atlar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bakım ve tedaviye alındı.

35 BİN 700 LİRA CEZA

Atların sahibi E.Ş.'ye 35 bin 700 lira ceza uygulanırken karantina ve test süreçleri tamamlanan atlar, koruma ve bakım süreci için ismi açıklanmayan hayvansevere ait çiftliğe nakledildi.

Hopa’da takılan çiplerle kayıt altına alınan ve yüklendiği kamyonlarla Ardanuç ilçesinde güvenli çiftlik alanına götürülen atların buradan sahiplendirileceği belirtildi.

Artvin’de, tırın dorsesinde ölüme terk edilen atlar koruma altında VİDEO



“BU CANLAR, MEMLEKETTEKİ BİR BAŞKA YANGINI TEMSİL EDİYOR”

Atlarla ilgilenen gönüllü hayvansever Alev Aktürk, “Günlerce burada İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hekimleri, hayvanseverler ve belediye ekipleri canla başla çalıştık. Hayvanlarla ilgili yasal süreç başladı. Şimdi onları güvenli bakılacakları bir yere gönderiyoruz. Bu canlar, memleketteki bir başka yangını temsil ediyor. Hayvanlardan yana, candan yana, yaşamdan yana olabileceğimiz bir dil tutturmamız gerekiyor." dedi.