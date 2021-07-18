- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Artvin'de tünelde kaza yapan araç, paramparça oldu
Artvin'de tünelde kaza yapan araç, paramparça oldu
Tünel içerisinde sollama yaptığı sırada akaryakıt yüklü tanker ve vinç arasında sıkışan otomobil hurdaya dönerken, şans eseri kazada 3 kişi yaralı kurtuldu.
- İHA
- 18.07.2021 - 10:49
- Güncelleme : 18.07.2021 - 11:01
Artvin- Yusufeli karayolu üzerinde bulunan Deriner Tüneli'nin içinde dün sabah saatlerinde bir sürücü, sollama yaptı.
Erzurum istikametinden Artvin’e istikametine doğru giden 25 EF 485 plakalı 26 yaşındaki otomobil sürücüsü Ö.B, tünel içinde sollama yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.
TANKERLE VİNÇ ARASINA SIKIŞTI
Bu sırada karşıdan gelen akaryakıt yüklü tanker ve sollama yaptığı vinç arasında sıkıştı.
Artvin'de tünelde kaza yapan araç, paramparça oldu ViDEO
3 YARALI
Araç içinde bulunan 3 kişi hurdaya dönen araçtan hafif sıyrıklarla kurtulurken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.