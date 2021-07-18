Artvin'de tünelde kaza yapan araç, paramparça oldu

Artvin'de tünelde kaza yapan araç, paramparça oldu

Tünel içerisinde sollama yaptığı sırada akaryakıt yüklü tanker ve vinç arasında sıkışan otomobil hurdaya dönerken, şans eseri kazada 3 kişi yaralı kurtuldu.

Artvin- Yusufeli karayolu üzerinde bulunan Deriner Tüneli'nin içinde dün sabah saatlerinde bir sürücü, sollama yaptı.

Erzurum istikametinden Artvin’e istikametine doğru giden 25 EF 485 plakalı 26 yaşındaki otomobil sürücüsü Ö.B, tünel içinde sollama yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

TANKERLE VİNÇ ARASINA SIKIŞTI

Bu sırada karşıdan gelen akaryakıt yüklü tanker ve sollama yaptığı vinç arasında sıkıştı.

Artvin'de tünelde kaza yapan araç, paramparça oldu ViDEO







3 YARALI

Araç içinde bulunan 3 kişi hurdaya dönen araçtan hafif sıyrıklarla kurtulurken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



