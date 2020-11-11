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    Artvin'de yamaçtan düşen kaya parçası ölüm getirdi

    Artvin’de seyir halindeyken aracının üzerine kaya parçası düşen 36 yaşındaki ilaç mümessili Onur Aslan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 11.11.2020 - 14:28
    • Güncelleme : 11.11.2020 - 14:33
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    Artvin'de yamaçtan düşen kaya parçası ölüm getirdi

    Artvin-Yusufeli karayolunun Deriner 3 tüneli girişinde, Onur Aslan’ın kullandığı 34 otomobilin ön camına yamaçtan kopan kaya parçası düştü.

    Yamaçtan kopan kaya parçası seyir halindeki ilaç mümessili Onur Aslan’a isabet ederken, olayda Onur Aslan ağır yaralandı.

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Aslan, kaldırıldığı Artvin Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabalarına karşın kurtarılamadı.

    Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Onur Aslan

    Onur Aslan

    Onur Aslan

    Onur Aslan

    Onur Aslan

    Onur Aslan

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