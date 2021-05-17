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    Artvin’de yangın: 4 bin ağaç yok oldu

    Ormanlık alanda çıkan yangın 8 hektarlık alana yayıldı. Alevler, 5 saatlik çalışmalar neticesinde söndürülebildi. Alanda bulunan 4 bin ağaç yok oldu.
    • İHA
    • 17.05.2021 - 16:26
    • Güncelleme : 17.05.2021 - 16:43
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    Artvin’de yangın: 4 bin ağaç yok oldu

    Artvin’in Ardanuç ilçesine 14 kilometre uzaklıkta bulunan Yolüstü köyü, Kürdeşen mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

    Fidanlık sahası olan alanda dün öğle saatlerinde çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

    Rüzgarın da etkisi ile alevler, geniş bir alana yayıldı. Çam ve ladin ağaçları alev alev yandı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait ekipler sevk edildi. Vatandaşlar da ekiplerin çalışmalarına destek verdi.

    Artvin’de yangın: 4 bin ağaç yok oldu VİDEO

    SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

    Yaklaşık 5 saat sonra kontrol altına alınan yangında 8 hektarlık alan kül oldu. 4 bin çam ve ladin ağacı yok oldu.

    Yer yer alev almaya devam eden alanda, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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