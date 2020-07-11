Artvin’de yavru ayının öldüren cani serbest kaldı

Çıktığı avda yavru ayıyı tüfekle vuran ve can çekişirken üzerine köpekleri salarak işkence yapan Tanju Çolak, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 33 bin TL idari para cezası kesildi.

Artvin'in Arhavi ilçesinde, avlanmaya çıkan 36 yaşındaki Tanju Çolak, yavru bir ayıyı vurdu ardından da can çekişen hayvanın üzerine köpekleri saldı.

Bununla da yetinmeyen cani, can çekişen hayvanın başını tutarak fotoğraf çektirdi.

HAYTAP PAYLAŞTI, GÖREN ÇILDIRDI

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılan bu görüntüler, büyük tepki toplarken, federasyon üyeleri suç duyurusunda bulundu.

Jandarma ekiplerince gece saatlerinde gözaltına alınan Tanju Çolak hakkında 'hayvana işkence ve eziyet' suçundan işlem başlatıldı.

Artvin’de yavru ayıyı vurup, köpekleri saldı İZLE

5 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANACAK

Tanju Çolak, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilirken, adliye girişinde maske ile yüzünü kapatmaya çalışması dikkatlerden kaçmadı. Çolak hakkında, '4915 sayılı kara avcılığı kanuna muhalefet' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle soruşturma açıldı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Mahkemeye çıkan Tanju Çolak, sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

33 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ

Bu arada Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğü ekipleri ise Çolak hakkında idari işlem başlattı. Ekipler avcılık belgesi bulunmayan ve kaçak avlanan Çolak'a 33 bin TL idari para cezası uyguladı.

AVCILAR DERNEĞİNDEN İHRAÇ EDİLDİ

Cani avcı, üyesi olduğu Arhavi Avcılar ve Atmacacılar Derneği'nden de ihraç edildi. Dernek başkan vekili Refik Lakerta, olayı duyar duymaz yönetim kararı ile ilgili kişinin üyeliğine son verildiğini belirtti. Konuyla ilgili konuşan Lakerta şunları söyledi:

“Son derece üzücü bir olay tasvip edilecek hiçbir tarafı yok. Bizim derneğimize de atmacacılık belgesi alma vesilesiyle üyeydi. Bu sabah itibariyle yönetim kurulunun aldığı kararla dernek üyeliğinden ihraç ettik. Tüzüğümüz de dernek üyeliğinden ihracını gerektirecek maddeler var. Biz yasal olarak avcılık ve atmacacılık yapan avcıları ve atmacacıları temsil ediyoruz. Yasa dışı hareket edenleri ne temsil ederiz ne de tasvip ederiz. Yapılan şeyler iğrenç hareketler. O hayvana kurşun atılması çok iğrenç, çünkü hayvan kimseye bir zarar vermiyor. Hayvan keyfi bir şekilde öldürülmüştür. Artvin çevresinde özellikle ayıların ve domuzların, tarım, meyvelere hayvanlara büyük zararları vardır. Ama devlet yetkilileri milli parklarda birlikte elbirliği ile tedbirlerini alıyor. Bu olay karşısında Arhavi ve bütün avcı camiası adına çok üzüldüğümüzü beyan ederiz.”