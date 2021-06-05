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    Artvin’de yayaya iki araç çarptı

    Yolun karşısına geçmek isteyen bir yayaya, 2 saniye içinde iki farklı araç çarptı. İlginç kaza ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
    • İHA
    • 05.06.2021 - 13:36
    • Güncelleme : 05.06.2021 - 13:57
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    Artvin’de yayaya iki araç çarptı

    Artvin merkez Miralay Şükrübey Caddesi’nde bir yaya yolun karşısına geçmek için aniden yola atladı.

    Dikkatsiz yayaya, önce sol tarafından gelen araç çarptı.

    2 SANİYEDE 2 ARAÇ ÇARPTI

    Daha sonra çarpmanın etkisiyle savrulan yayaya, bu kez diğer yönden gelen araç çarptı.

    Sekerek yolun kenarına gecen yayaya, 2 saniye içinde iki aracın çarpığı görüntüler MOBESE kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Artvin’de yayaya iki araç çarptı ViDEO

    Artvin’de yayaya iki araç çarptı #1

    Artvin’de yayaya iki araç çarptı #2

    Artvin’de yayaya iki araç çarptı #3

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