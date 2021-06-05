Haberler

3. Sayfa Haberleri

Artvin’de yayaya iki araç çarptı

Artvin’de yayaya iki araç çarptı

Yolun karşısına geçmek isteyen bir yayaya, 2 saniye içinde iki farklı araç çarptı. İlginç kaza ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.