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- Artvin’de yayaya iki araç çarptı
Artvin’de yayaya iki araç çarptı
Yolun karşısına geçmek isteyen bir yayaya, 2 saniye içinde iki farklı araç çarptı. İlginç kaza ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
- İHA
- 05.06.2021 - 13:36
- Güncelleme : 05.06.2021 - 13:57
Artvin merkez Miralay Şükrübey Caddesi’nde bir yaya yolun karşısına geçmek için aniden yola atladı.
Dikkatsiz yayaya, önce sol tarafından gelen araç çarptı.
2 SANİYEDE 2 ARAÇ ÇARPTI
Daha sonra çarpmanın etkisiyle savrulan yayaya, bu kez diğer yönden gelen araç çarptı.
Sekerek yolun kenarına gecen yayaya, 2 saniye içinde iki aracın çarpığı görüntüler MOBESE kamerasına saniye saniye yansıdı.
Artvin’de yayaya iki araç çarptı ViDEO