Hopa ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde inşa edilen duvar ile dağlar arasında kalan boş alan, çöp dökme alanı olarak kullanıldı. Bölgeden yayılan kokular, vatandaşların tepkisini çekti.

Artvin’in Hopa ilçesi Çamlıköy mevkisinde, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde yol kenarına 500 metrelik beton duvar yapıldı.

Dağ ile duvar arasında kalan boş alan, çöp dökme alanı olarak kullanılmaya başlandı.

Hava sıcaklığının da etkisi ile çöplerin artan kokusu, Karadeniz Sahil Yolu’nda seyahat eden vatandaşları rahatsız etti.

TIR ŞOFÖRLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Özellikle Sarp Sınır Kapısı yakınında olan bu yolu kullanan tır şoförler, kokuya tepki gösterdi.

Çevre köylerdeki vatandaşlar da durumdan şikayetçi olduklarını, yetkili birimlere başvuru yapsalar da henüz bir çözümün bulunamadığını ifade etti.

Rize’den iş için Artvin’in Hopa ilçesine giden Hüseyin Karadağ isimli vatandaş, yol boyunca kokudan rahatsız olduğunu belirterek, “Ben buralı değilim ama yoğun bir çöp kokusu geliyor. Çöp kokusundan rahatsız oluyoruz.” sözlerini kaydetti.

Artvin’deki çöp duvarı, vatandaşların tepkisini çekti VİDEO



“ARABANIN İÇERİSİNDE BİLE GEÇEMİYORUZ”

Sebahattin Gümüşkaya isimli bir başka vatandaş ise çöp dökülen bölgenin sağlık açısından da tehlike arz ettiğini belirterek şu sözleri kaydetti: “Kokudan rahatsız oluyoruz. Gidip gelemiyoruz. Geçerken rahatsız oluyoruz. Bir çöp arıtma tesisi kurulması lazım. Sağlık açısından çok kötü bir durumda orası. Arabanın içerisinde bile geçemiyoruz. Oradan yetkililerde geçiyor, devlet adamları da geçiyor. Bu kokuyu sadece biz almıyoruz, onlar da alıyor.”





“DAHA ÖNCE YUKARIDAYDI SEL GELDİ AŞAĞIYA İNDİRDİ”

Çetin Koyuncu ise, “Rahatsız oluyoruz tabi ki. Sadece ben değil herkes rahatsız oluyor. Bu konuda şikayette de bulunuldu ama ilgilenen yok. Yol boyunca koku oluyor. Araçla geçerken rahatsız oluyoruz. Çok etkileniyoruz. Çöp oraya ulu orta boşaltılıyor. Tamam çöpü boşalttın, üstünü ört o zaman. Toprakla üstü örtülse belki koku gider. Çok meydanda. Daha önce yukardaydı, sel geldi aşağıya indirdi, o daha ayrı bir rezillik.” dedi.