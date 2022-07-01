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    Artvin'deki heyelan felaketi kamerada

    Artvin'deki heyelan felaketi kamerada

    Karadeniz Sahil Yolu üzerinde park halindeki tırların üzerine düşen heyelan sonucunda 1 kişi can verdi. Yaşanan korkunç olay kameralara yansıdı.
    • 01.07.2022 - 09:14
    • Güncelleme : 01.07.2022 - 10:08
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    Artvin'in Hopa-Kemalpaşa yolu üzerinde felaket yaşandı.

    Bölgede meydana gelen heyelan, yol kenarında park halinde bekleyen tırların üzerine yuvarlandı.

    Tırlar adeta kağıt gibi ezilirken, ilk belirlemelere göre 4 tır kayalardan zarar gördü.

    Olay yerine UMKE, AFAD, Jandarma ekipleri kısa sürede ulaşırken, Azerbaycanlı tır şoförünün cansız bedenine ulaşıldı. şoförün cansız bedeni ekipler tarafından kayaların arasından çıkartıldı.

    O anlar kamerada

    Yaralı 1 kişi ise çevre hastaneye kaldırılırken, korkunç heyelan anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    Artvin'deki heyelan felaketi kamerada ViDEO

    Artvin deki heyelan felaketi kamerada #1

    Artvin deki heyelan felaketi kamerada #2


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