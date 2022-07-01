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Artvin'deki heyelan felaketi kamerada
Karadeniz Sahil Yolu üzerinde park halindeki tırların üzerine düşen heyelan sonucunda 1 kişi can verdi. Yaşanan korkunç olay kameralara yansıdı.
- 01.07.2022 - 09:14
- Güncelleme : 01.07.2022 - 10:08
Artvin'in Hopa-Kemalpaşa yolu üzerinde felaket yaşandı.
Bölgede meydana gelen heyelan, yol kenarında park halinde bekleyen tırların üzerine yuvarlandı.
Tırlar adeta kağıt gibi ezilirken, ilk belirlemelere göre 4 tır kayalardan zarar gördü.
Olay yerine UMKE, AFAD, Jandarma ekipleri kısa sürede ulaşırken, Azerbaycanlı tır şoförünün cansız bedenine ulaşıldı. şoförün cansız bedeni ekipler tarafından kayaların arasından çıkartıldı.
O anlar kamerada
Yaralı 1 kişi ise çevre hastaneye kaldırılırken, korkunç heyelan anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Artvin'deki heyelan felaketi kamerada ViDEO