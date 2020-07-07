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    Artvin'deki köy evlerinde yangın çıktı

    Artvin'deki köy evlerinde yangın çıktı

    Yusufeli ilçesinde bulunan köy evlerinde çıkan yangın, çok sayıda ahşap eve ve küçükbaş hayvanlara zarar verdi.
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2020 - 13:10
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    Artvin'deki köy evlerinde yangın çıktı #1

    Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Sahlepçiler Mahallesi'nde bulunan köy evlerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek, diğer evlere sıçradı.

    EVLER VE HAYVANLAR ZARAR GÖRDÜ

    Müstakil evlerini boşaltan köylülerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken; çok sayıda ahşap evin hasar gördüğü, bölgede bulunan küçükbaş hayvanların ise telef olduğu öğrenildi.

    Bölgeye giden ekiplerin, yangına müdahalesi devam ediyor.

    Artvin'deki köy evlerinde yangın çıktı ViDEO

    Artvin'deki köy evlerinde yangın çıktı #2

    Artvin'deki köy evlerinde yangın çıktı #3

    Artvin'deki köy evlerinde yangın çıktı #4

    Artvin'deki köy evlerinde yangın çıktı #5

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