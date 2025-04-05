DHA

Artvin'in Şavşat ilçesinde Dutlu köyünde Şener, Şinasi ve Mehmet Özcan kardeşlere ait 2 katlı ahşap evde, dün sabah saatlerinde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler büyüyüp bitişikteki 3 ev, cami ve lojmanına sıçradı.

Yangını fark eden köylülerin uyarısıyla evlerde bulunanlar, dışarı çıktı.

ÇOK SAYIDA YAPI KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında 4 ev, cami ve lojman kullanılamaz hale gelirken, can kaybı ve yaralanmanın olmadığı bildirildi.

ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemeler sürüyor.

Evlerin ve cami enkazının kaldırılması için de ekipler iş makineleriyle çalışmalarına devam ediyor.

CAMİDEN GERİYE DUVARLARI VE MİNARESİ KALDI

Yangında lojman ve 4 evle birlikte yanarak kullanılamaz hale gelen tarihi camiden geriye duvarları ve minaresi kaldı.

Yangında 1 asırlık caminin mihrabındaki yer alan Arapça "Allah" ve "Muhammed" yazılarının da zarar görmediği belirlendi.

"DEVLETİMİZ GÜÇLÜDÜR"

Yanan camide imam olarak 22 yıl görev yapan Erdinç Karahan, "Yıllar önce burada tadilat yaptık, mihrabı, kürsüyü, minberi hep birlikte yaptırdık. İçerisi geniş bir camimizdi. Nasıl eskiden insanların emeğiyle yapılmışsa şimdi de bu cami yeniden ayağa kalkacaktır. Çünkü devletimiz güçlüdür ve hep yanımızdadır.

Burada en önemli şey; mihrabımızın sağ tarafında "Allah", sol tarafında "Muhammed" yazısı var. Caminin içerisi her tarafa kadar yanmış ama bu yazılar sapasağlam duruyor. Bu da Allah'ın bir hikmetidir." dedi.