Artvinli dede torunlarını taşırken can verdi

Kar yağışının ardından iki torununu köy servisine traktörüyle ulaştırmak isteyen dede, kontrolünü kaybederek uçuruma yuvarlandı. Kazada torunlar yara almazken dede hayatını kaybetti.

Artvin'in Yukarı Maden köyünde gece boyu kar yağışı etkili oldu.

Bu nedenle 72 yaşındaki İsmail Usta, torunları Cihan (13) ve Mustafa (17) Usta'yı köy servisine kendi götürmek istedi.

KONTROLDEN ÇIKTI, METRELERCE YUVARLANDI

Köyün girişine geldiği sırada kullandığı traktörün hakimiyetini kaybeden dede, metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

DEDE, OLAY ANINDA CAN VERDİ

Korkunç kazada dede İsmail Usta olay yerinde hayatını kaybederken, iki torunu ise yara almadan kurtuldu. Olay yerine Jandarma, 112 Acil servis ve AFAD ve İtfaiye ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.