88 yaşındaki Emine Akkaya; 36 yıldır kullandığı, trafik cezası bile bulunmayan otomobiliyle köy yolları ve il merkezi arasında rahatlıkla seyahat edebiliyor.

Artvin’in Arhavi ilçesi Yolgeçen köyünde yaşayan 4 çocuk annesi ve 9 torun sahibi 88 yaşındaki Emine Akkaya, köyde yaşadığı için ilçeye kendi aracıyla gidip geliyor.

Bastonuyla arabaya binen fakat direksiyon koltuğuna oturunca usta şoför haline gelen Akkaya, aynı zamanda oldukça dikkatli bir sürücü.

36 YIL BOYUNCA HİÇ KAZA YAPMADI

Emniyet kemeri takmadan seyahat etmeyen yaşlı kadın, 36 yıldır kaza yapmamış olmasını kurallara uymasına bağlıyor. Akkaya, kar kış demeden zorlu köy yollarında rahatlıkla aracıyla seyahat edebiliyor.

Artvin'in 88 yaşındaki usta şoförü Emine Nine ViDEO

"ŞOFÖRLÜĞÜ 50 YAŞIN ÜZERİNDE ÖĞRENDİM"

Akkaya "Şoförlüğü 50 yaşın üzerinde oğlumun ısrarıyla öğrendim. Almanya’da yaşıyorduk. Memlekete döndüğümden, köyden ilçeye gidip gelmek zor oluyordu. Oğlumun ısrarı sonucu ehliyet alarak otomobil kullanmayı öğendim. İlçeye gidiyorum, köylere gidiyorum. Son yıllarda gece fazla gezmiyorum. Uzaklara pek gitmiyorum. Ama eskiden çok gezerdim şimdi yaşımız var. Şu ana kadar 4 araba değiştirdim. Arazili arabam bile oldu. Hiç kaza yapmadım, bunu kurallara uymam ve yavaş kullanmama bağlıyorum." dedi.

"YAŞINDAN DOLAYI HERKES BAKIYOR"

Oğlu İbrahim Akkaya ise annesinin çok dikkatli bir sürücü olduğunu belirterek "Biz Almanya’da yaşadığımızdan annemin burada ilçeye gidip gelmesi zor oluyor. Yıllar önce ehliyet sınavına girdi kazandı. Şimdi de ilerleyen yaşına rağmen otomobil kullanıyor. Annem çok dikkatli sürücüdür. Kurallara uyar. İlk yıllarda pek kadın sürücü olmadığından birçok insan annem araba kullanırken bakardı. Şimdi de yaşından dolayı bakıyorlar.” ifadelerini kullandı.